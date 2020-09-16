Жириновский хочет, чтобы россияне работали с 14 лет

Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, в ходе пленарного заседания Госдумы 16 сентября предложил разрешить молодым россиянам вступать в трудовые отношения с 14 лет, а также ввести в стане профориентацию. Политик считает, что благодаря этому подростки легче определятся с тем, кем будут работать в будущем.

С точки зрения Жириновского, нет проблем с тем, чтобы позволить детям работать с 14. Он заявил, что работа в разных структурах поможет молодым людям определиться, чем они должны заниматься.

Политик считает, что молодые люди должны определить свою образовательную и профессиональную траекторию сразу после школы.