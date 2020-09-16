Убийцу матери из Санкт-Петербурга отправили в колонию строгого режима

Суд вынес решение по делу мужчины, обвинявшегося в убийстве собственной матери.

Преступление произошло в октябре 2019 года на проспекте Энергетиков. Следствие установило, что мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Он нанес женщине тяжелые повреждения головы, шеи и туловища, а потом попытался ее задушить.

Сам преступник утверждает, что совершил убийство по ошибке. По него словам, он уснул в состоянии алкогольного опьянения, а проснувшись, решил, что в квартиру проник посторонний, чтобы похитить материальные ценности. Приняв за злоумышленника собственную мать, он нанес ей многочисленные повреждения.

После случившегося мужчина сразу вызвал скорую и полицию. Суд учел тот факт, что преступник полностью раскаялся, а также принял во внимание, что он долгое время ухаживал за матерью. Поэтому его приговорили к четырем с половиной годам в голонии строгого режима.