Петербургский автостопщик рассказал о правилах безопасности во время путешествий

В интервью телеканалу "Санкт-Петербург" Константин Корнеев, член Петербургской лиги автостопщиков, рассказал о правилах путешествия автостопом.

Прежде всего, отправляясь в путешествие, необходимо взять с собой все необходимое: туристическую пенку, палатку, спальный мешок и примус. Наодясь на дороге, необходимо помнить о следующих правилах. Прежде всего, нелья занимать аварийно-опасную позицию. Одежда должна быть яркой и иметь светоотражающие элементы, чтобы водителю было проще заметить атостопщика в любое время суток, в том числе и ночью.

В самой машине необходимо пристегиваться. Автостопщики попадают в ДТП довольно часто: одно ДТП на сто тысяч километров.