Гатчина станет новой столицей Ленинградской области

Пресс-служба правительства Ленобласти сообщает, что Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, объявил новую столицу 47 региона. Ей станет город Гатчина.

Новый статус за Гатчиной планируют закрепить до конца 2020 года, а также внести изменения в Устав Ленинградской области. Переезд органов правительства в новую столицу планируется к 2022 году.

В данный момент Ленинградская область не имеет постоянной столицы. Гатчина является крупнейшим населенным пунктом региона. В городе расположены важные промышленные предприятия, также город располагается недалеко от центра Санкт-Петербурга.