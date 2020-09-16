В ЦПКиО имени Кирова запрещают электросамокаты

Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова ввел запрет для посетителей кататься на электросамокатах. Под запретом оказались также моноколеса, гироскутеры и другие виды транспорта с электроприводом. Запрет не распространяется только на детей в возреста до 10 лет, но только если их сопровождают взрослые.

Посетители по-прежнему имеют право кататься по парку на велосипеде по асфальтированным дорожкам с максимальной скоростью 10 км/час. Это разрешено с понедельника по четверг, а также в пятницу до двух часов дня.

Патрульная служба парка будет наблюдать за тем, как посетители выполняют новые правила.