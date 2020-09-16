Власти Петербурга узаконят деятельность уличных музыкантов

16 сентября в Законодательном Собрании Петербурга был принят законопроект о легализации деятельности музыкантов, выступающих на улицах.

В ближайшее время планируется урегулировать и официально разрешить выступления творческих исполнителей. По словам Дениса Четырбока, председателя законодательного комитета, в настоящее нахождение уличных музыкантов вне закона приводит к привлечению их к ответственности, в том числе за то, что они незаконно занимают земельные участки.

Если закон будет принят, музыканты смогут согласовывать с властями города свои выступления, а именно место и время их проведения. Каждый желающий музыкант будет иметь возможность получить разрешения на свою творческую деятельность на улицах. Отмечается, что репертуар исполнителей в данном случае неважен.