Жителям Петербурга запретят иметь несколько льготных проездных билетов

Власти планируют упорядочить систему льготного проезда.

Комитет по транспорту сообщает, что жители Петербурга больше не будут иметь возможность пользоваться несколькими льготными проездными билетами, которые они оформляют по различным основаниям. По предложению властей, льготникам предстоит выбрать только одно из оснований для приобретения льготного проездного билета, который они будут постоянно использовать.

На данный момент, количество льготников, имеющих более 1 льготы, в базе данных метро Петербурга достигает 128. Каждая из льгот дает гражданам право приобретать отдельный проездной, которым зачастую пользуются посторонние.