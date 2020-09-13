В понедельник в Петербурге снова будет шторм

Петербуржцев ждет продолжение сегодняшнего шторма. Штормовой ветер и угроза наводнения в Петербурге длится уже несколько дней. Новая неделя начнется с такой же погоды, какая была сегодня, 13 сентября.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в понедельник, 14 сентября, в Северной столице ожидается переменная облачность, однако существенных осадков ждать не стоит.

Отметим, что завтра будет дуть западный и северо-западный ветер. Скорость ветра будет 8-13 м/с, однако днем и ночью возникнут порывы ветра, которые могут достигать 15-17 м/с. Ночью температура воздуха будет от плюс 9 до плюс 11 градусов, а днем будет потеплее — от плюс 14 до плюс 16 градусов.