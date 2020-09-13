Что ждет петербургских водителей-штрафников

Сегодня, в воскресенье, 13 сентября, во время городского заседания правления Комитета по тарифам, власти Северной столицы сообщили, что повышение платы за штрафную автостоянку в 2021 году не предвидится.

Как и сейчас, стоимость штрафстоянки для транспортных средств категории А, В, М, С1 и D1 составит 54 рублей в час, D — 107 рублей в час, а С, BE, C1E, D1E — 214 рублей в час. Наибольший штрафной платеж — 321 рубль за час — по-прежнему остается у водителей категории СE и DE3.

Что касается тарифов на перемещение и хранение автомобилей, они будут устанавливаться выбранной уполномоченной организацией по итогам торгов. По последней информации, эвакуация транспортных средств категории А, В, М, С1 и D1 обходится примерно в 3004 рублей. 18 026 рублей — для категорий С и D, 21 031 рубля — для C1E и D1E, 24 035 рублей — СE и DE.