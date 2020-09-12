Вторая смена в школах Санкт-Петербурга поможет детям раскрыть потенциал

В школы Санкт-Петербурга вводится вторая смена. Это может положительно сказаться на развитии детей и даже помочь выявить среди них гениев.

Согласно исследованию ученых из университета города Льеж, "совы", то есть люди, предпочитающие ложиться и вставать позже, более продуктивны и работоспособны, чем жаворонки. Также среди полуночников больший процент склонен к творческим рискам. Креативные идеи также чаще приходят к людям в конце дня, и совы могут быть к ним более восприимчивы, чем жаворонки.

Именно поэтому дети, которые любят поспать подольше, благодаря учебе во вторую смену могут показать лучший результат, чем если бы они учились, как обычно.