Смольный утвердил план воспитательных мероприятий до 2025 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, которое утвердило план о стратегии воспитания юных петербуржцев до 2025 года.

План, принятый Смольным, включает в себя проведение различных общественных мероприятий: конкурсов, экскурсий, фестивалей. Они будут предназначены и для детей, и для их родителей. Направлены мероприятия на поддержку семейного, гражданского, патриотического и духовного воспитания.

В рамках принятой стратегии, например, пройдет конференция российского движения школьников и Совета старшеклассников, а также различные слеты: юных пожарных, эко-отрядов, и другие.