В России может появиться электронный реестр избирателей

Заместитель председателя Центральной избирательно комиссии Николай Булаев заявил, что в России было бы уместно ввести электронный реестр избирателей. Он отметил, что сейчас в нем нет жесткой необходимости, однако эта технология точно должна быть реализована в будущем.

Булаев отметил, что на создание подобного реестра потребуются значительные денежные средства. Это связано с потребностью в высококачественной технике, в частности, компьютерах, в российский избирательных комиссий. Компьютер понадобится в каждой участковой ибирательной комиссии, которых в стране насчитывается больше 95 тысяч.