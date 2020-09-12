Петербуржец подал в суд на изолятор из-за плохой камеры. Его иск удовлетворили частично.

Житель Санкт-Петербурга, проведший пять лет в "Крестах", подал в суд на изолятор из-за плохих условий содержания. Его иск был частично удовлетворен Колпинским районным судом.

Претензии мужчина предъявил к камере, в которой находился. Он пожаловался на плохую вентиляцию, плесень на стенах, туалет и обеденный стол рядом, а также на курящих соседей.

Сейчас истец находится в колонии, поэтому судебное заседание прошло без его участия. Он запросил 600 тысяч рублей в качестве компенсации. Суд удовлетворил его требования частично и постановил выплатить ему десять тысяч рублей.