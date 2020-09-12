Лето еще не кончилось: в Петербурге наступит бабье лето

В Росгидромете сообщили, что после 21 сентября в Петербурге должно наступить бабье лето. Руководитель центра Юрий Варакин уточнил, что лето наступит на северо-западе европейской части России. Однако не стоит спешить радоваться, лето продлится всего три-четыре дня.

Синоптик утверждает, что антициклон сформируется над Скандинавией после 21 сентября. Сначала он должен пройти по югу Норвегии, Польши и Финляндии, а затем расширится и сместится на восток. Так, он частично пройдет над Калининградом, Санкт-Петербургом и областью. Также антициклон должен затронуть Псковскую область.

Однако остается вероятность, что бабье лето задержится и придет позже – в октябре, но уже более прохладным.

«Длинным этой осенью бабье лето не будет» — утверждает синоптик.