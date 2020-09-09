Свидетель по делу историка Соколова сообщила о шумных драках

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что сегодня, 9 сентября, состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко историком Олегом Соколовым. В ходе процесса зачитывали свои показания соседки подозреваемого по лестничной клетке. Одна из женщин рассказала, что историк часто устраивал шумные вечеринки, которые порой заканчивались драками и ссорами. Также свидетель слышала, как ее соседи слушают музыку и танцуют. Впрочпем, горожанка добавила, что не видела ни одной возлюбленной Соколова.

Свидетель отметила, что в злополучную ночь тоже слышала, как кто-то ссорится, однако никакихз действий не предприняла. По ее словам, Соколов и Ещенко говорили на повышенных тонах и матерились. Девушка хотела куда-то идти, а историк ее не отпускал. Женщина в том числе слышала пять ударов об пол и стены и звуки двигающейся мебели.