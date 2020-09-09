Больше половины станций метро в Питере оборудованы «умными» камерами

Андрей Власевич, заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга, сообщил, что городской общественный транспорт полностью соответствует международным требованиям безопасности. По его словам Петербург доказал это во время проведения спортивных и культурных мероприятий международного значения, в числе которых, например, был Чемпионат мира по футболу 2018 года. Также соответствие международным требованиям было доказано во время подготовки к намеченным на 2021 год играм Чемпионата Европы.

На данный момент транспортные объекты города оснащены современными техническими системами и средствами защиты. 47 из 72 станций подземки оборудованы системой интеллектуального видеонаблюдения, а на 28 ключевых станциях расположены пункты управления обеспечением транспортной безопасности. При этом в аэропорту «Пулково», пассажирском порту «Морской фасад», на автовокзале «Пассажиравтотранс» и пяти железнодорожных вокзалах не так давно были модернизированы системы видеонаблюдения.