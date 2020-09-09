Ефремов поделился впечатлениями от СИЗО

Михаил Ефремов рассказал, как ему сидится в следственном изоляторе. Актёр находится в СИЗО номер пять «Водник». Напомним, Михаила приговорили к восьми годам колонии, а пока он ожидает своей участи в СИЗО.

О самочувствии и впечатлениях о заключении узнала Марина Литвинович, которая является членом Общественной наблюдательной комиссии. «В целом чувствует себя хорошо, относится ко всему философски», — говорит Марина.

Так, стало известно, что Михаил Ефремов живет с белорусом и россиянином. В их пользовании есть чайник и телевизор, а не так давно там сделали ремонт. Также актёр сообщил, что на ужин была селёдка с картошкой и Михаил не жалуется.