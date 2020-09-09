Супруга главного тренера Зенита назвала свои любимые города

Анна Семак, супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, в социальной сети Инстаграм отвечала на вопросы своих подписчиков. По данным издания Неваспорт, Анна перечислила пять своих любимых городов мира, которые любит посещать. Рейтинг возглавил Санкт-Петербург, далее следовал Лондон, Барселона и Нью-Йорк, а завершал топ-5 Тбилиси. О столице Анна Семак написала: «Москва для меня безупречно красивая девушка, с которой не о чем поговорить. Не моя энергетика».

Ранее Анна рассказала подписчикам о том, как ее муж, тренер сборной ФК Зенит, Сергей Семак, стал жертвой мошенников. Сергею пришло на телефон сообщение от якобы одного из работников клуба с просьбой помочь собрать деньги на лечение больного раком отца и он перевел крупную сумму денег, после чего с мошенником уже не получилось выйти на связь.