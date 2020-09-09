Где найти работу после карантина, рассказывает петербургский аналитик

Ирина Дарджания, директор кадрового агенства, объяснила, кому легче найти работу в Северной столице после того, как пандемия подошла к концу.

На данный момент в Петербурге компании нуждаются в специалистах по продажам. Это связано с тем, что во время пандемии был обвал и теперь покупателей нужно вновь заинтересовать и продать так, чтоб не было новых убытков.

Эксперт советует обратить внимание на строительную отрасль. «Строители сейчас в общем-то востребованы, на производстве очень много рабочих, разнорабочих востребованы – добавляет Ирина Дарджания.

Примечательно, что новых сотрудников ищут в тех сферах, которые больше всего пострадали во время коронакризиса. Так, компании пытаются нарастить потенциал. Речь идет о таких сферах, как туризм, экскурсионный бизнес, а также о учреждениях культуры и общепита.