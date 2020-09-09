Новая процедура быстрого банкротства пользуется популярностью в Петербурге

Закон о введении нового упрощенного порядка получения статуса банкрота вступил в силу с 1 сентября. За минувшую неделю в Петербурге уже воспользовались этой услугой 19 горожан.

Чтобы получить услугу в упрощённом порядке, нужно должнику обратиться в МФЦ по удобному ему адресу. Однако есть ограничение: долг не должен быть больше 500 тысяч рублей. Сама процедура длится полгода. В течении этого времени должнику запрещается оформлять кредиты и займы, приобретать недвижимость также нельзя. Об этом сообщает комитет по информатизации и связи Петербурга.