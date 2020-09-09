Петербург потратит 18 миллионов на ёлки

Пресс-служба Смольного сообщила о начале подготвки города к празднованию Нового Года и Рождества. По последним данным город выделил 18,3 миллиона рублей на искусственные ели и ещё 14,4 миллиона рублей на праздничное оформление и украшение улиц Петербурга.



Предполагается покупка 24-х елей для 12 из 18 районов города, а также оборудование световыми композициями и гирляндами деревьев. На данный момент конкурс на приобретение искусственных елей размещён петербургским городским центром рекламы и праздничного оформления на сайте госзакупок.

Заявки на участие будут приниматься до 15 сентября 2020 года, а торги запланированы на 17 сентября. Победитель должен будет изготовить искусственные большие ели не позднее 30 октября и установить в отведенных местах в городе в период с 31 октября до 19 декабря.