Жителей Ленобласти освободили от платы за вывоз мусора

8 сентября в ходе проверки и анализа расчетов, стало известно, что вывоз отходов с территории не выполнялся, хотя на имена владельцев регулярно приходили платежные квитки. Порой жители находили в квитанциях суммы до 2000 рублей притом, что службы вывоза к ним не приезжали.

Антон Бучнев, генеральный директор АО "УК по обращению с отходами Ленинградской области" принес официальные извинения владельцам недвижимости в поселениях и сообщил, что до момента предоставления данных УК местные жители больше не будут платить за неосуществляемый вывоз мусора.