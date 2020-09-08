Котов из зоопарка проверили на ветеринарном контроле в Пулково

Два экзотических виверровых кота не оказались без внимания прошли в петербургском аэропорту Пулково. Пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям сообщает о том, что коты прилетели из Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило. Животных привезли специального для индивидуального предпринимателя из Ленинградской области.

Виверровую кошку также иногда называют кошка-рыболов. Она обитает в Южной и Юго-Восточной Азии и весит до 15 килограммов. В отличие от обычной кошки кошка-рыболов имеет большие лапы, а также умеет плавать и ловить рыбу.

Примечательно, что за всю историю работы аэропорта Пулково это первый случай, когда контроль проходили такие пассажиры.