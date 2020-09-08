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В Мурино и Тосно построят новые спорткомлексы

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© Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

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В 2023 году в Ленобласти построят многофункциональные спорткомплексы с ледовыми аренами.

8 сентября пресс-служба правительства региона сообщила, что в двух городах Ленинградской области, Мурино и Тосно, к 2023 году будут возведены многофункциональные спортивные комплексы. На данный момент для реализации проектов поданы частные концессионные инициативы от ООО «Аврора». Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области, сказал, что «Ленинградская область со своей стороны выделяет земельные участки, а инвестор берет на себя создание проектной документации, строительство и эксплуатацию. Для бюджета это возможность снизить расходы на этапе эксплуатации, а для жителей Мурино и Тосно — возможность заниматься спортом в новых современных комплексах».

В Тосно планируется построить комплекс площадью 7,5 тысяч квадратных метров с ледовой площадкой для хоккея, универсальной площадкой для игровых видов спорта (дзюдо, борьба), двумя залами для физкультурно-оздоровительных групповых занятий, медицинским кабинетом и другими помещениями.

Комплекс в Мурино составит почти 15 тысячи квадратных метров, объем инвестиций в проект оценивается в 1,6 млрд рублей. По плану в него войдут две ледовых арены (хоккей и фигурное катание), бассейн для взрослых, универсальный спортивный зал для игровых видов спорта, четыре зала для физкультурно-оздоровительных занятий, медицинский кабинет и конференц-зал.

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