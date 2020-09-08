Звонят и молчат: эксперт объяснила, чего хотят телефонные мошенники

Специалист Роскачества, Алеся Боровикова, объяснила для чего людям звонят и молчат в трубку. Дело в том, что зачастую звонят с неизвестного номера и человек отвечает, чтобы узнать, кто этом. Но ответа не поступает, потому что на том конце провода робот, который записывает голос абонента и отмечает, что абонент активный. Это делается для того, чтобы продать номер в базы для звонков различных компаний и колл-центров. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Кроме этого, сами пользователи разрешают этим роботам звонить. Это происходит во время подписания какого-либо договора. Обычно это банк или мобильный оператор. Злоумышленники скупают базы с номерами телефонов и начинают массово обзванивать. Если человек ответил, то значит, что номер актуален и на него продолжат звонить другие компании.