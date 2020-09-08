Киногород: в центре Петербурга ограничат движение из-за съемок

10 сентября с 12 часов дня до 16 часов дня в центре Северной столицы пройдут съемки кино. Съемки организует ООО «Телевизионно-Производственная Компания».

В пресс-службе городской администрации сообщается, что автомобилистам приостановят движение по нечетной стороне Мойки. Будет перекрыта набережная реки Мойки от Аптекарского до Круглого переулка. Однако, водителям и пешеходам, передвигающимся на общественном транспорте переживать не стоит, потому что движение будет ограничивать в течение часа и не более, чем на 15 минут.