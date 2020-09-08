В среду петербуржцам вновь понадобятся зонтики

9 сентября, в среду, в Петербурге ожидаются дожди. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Так, в Северной столице завтра будет облачная, но с прояснениями погода. Ночью и утром ожидается дождь, а к концу дня петербуржцам стоит ожидать кратковременные дожди.

Температура среди недели будет средней. Ночью ожидается северо-западный и западный ветер 4-9 м/с, а днем ветер будет более теплым — западным и юго-западным. Скорость дневного ветра составит 7-12 м/с. Ночью будет прохладно: от плюс 11 до плюс 13 градусов, а днём будет потеплее: от плюс 16 до плюс 18 градусов.