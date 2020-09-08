46 тонн санкционных продуктов уничтожили в Петербурге

В Санкт-Петербурге Россельхознадзор изъяли и уничтожил 46 тонн санкционных продуктов, которые пришли из Европы под прикрытием другого товара. Так, в Большом порту Санкт-Петербурга работники таможни устроили досмотр контейнеров с грузом из Германии. Груз отправлен логистической компанией EMS Hansa GmbH и предназначался для петербургской торговой компании ООО «Ригель».

Известно, что в таможенной декларации было указано, что в контейнерах перевозится химическая продукция. Однако инспекторы выяснили, что груз отличается от заявленного в документах. Так, в ходе проверки выяснилось, что в контейнерах перевозили различные товары животного происхождения, например , масло, сыр и хамон.

Вся продукция общим весом в 46 тонн была уничтожена 3 и 4 сентября.