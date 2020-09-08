Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище

Сегодня, 8 сентября, памятная дата — начало блокады Ленинграда. Именно 8 сентября 1941 года начались те страшные и голодные 872 дня.

В день памяти жертв блокады Ленинграда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище. Отмечается, что в связи с условиями вызванными пандемией коронавируса, глава города возложил цветы от имени всех жителей Северной столицы.

Александр Беглов отметил, что раньше Петербург «всегда широко и красиво отмечал День Победы. Мы поздравляли ветеранов на улицах и площадях, жители и гости города выходили на акцию Бессмертного полка», также он вспомнил, что раньше жители разворачивали полевые кухни и город давал праздничный салют над Невой. «К сожалению, в связи с пандемией всё это пришлось отменить», — сообщает петербургский градоначальник.