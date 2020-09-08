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Ефремов ожидает приговор: прокурор просит 11 лет колонии

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В 11 часов утра состоится заседание по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова.

Пресненский суд Москвы вынесет приговор актеру Михаилу Ефремову сегодня, 8 сентября, на заседании, назначенном на 11 утра. С момента смертельного ДТП прошло уже три месяца, которые Михаил провел под домашним арестом.

Михаил при беседе с адвокатом заявил, что ему дадут восемь лет общего режима, однако прокурор запросил 11 лет колонии. Шансов получить 11 лет крайне мало, потому что по статистике за прошлый 2019 год за подобные преступления из 848 осужденных 11 лет никто не получил.

Актер признал вину еще до прений, но его адвокат говорит, что Михаил все еще не уверен, был ли он за рулем автомобиля, который вылетел на встречку и врезался в автомобиль, за руль которого оказался Сергей Захаров. Напомним, авария состоялась 8 июня 2020 года на Садовом кольце столицы. В результате ДТП погиб водитель развозки продуктового интернет-магазина. Также была проведена экспертиза, по результатам которой Михаил Ефремов был пьян.

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