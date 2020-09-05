Проезд в метро и автобусах Петербурга может подорожать

В следующем году цена на проезд на общественном транспорте Санкт-Петербурга может в очередной раз вырасти.

Транспортные компании Северной столицы подали заявки на достижение валовой выручки за 2021 год. Для того, чтобы добиться этого, рассматривается вероятность поднятия цен на проезд в общественном транспорте.

Ряд СМИ сообщает о предполагаемых изменениях цен. Так, жетон в метро в сследующем году может подорожать до 62 рублей, а билет на наземный транспорт - до 55 рублей. То есть стоимость поездки на городском транспорте возрастет на 8 процентов. Однако профильные комитеты на данный момент не подтверждают вероятность поднятия цен.