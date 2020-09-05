Комитеты запросили у правительства дополнительные деньги на развитие

Депутат Законодательног собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отметил, что ряд комитетов города нуждается в деньгах, которые запрашивают у правительства. Так, комитет по печати и СМИ просить дополнительные 670 миллионов рублей, программа "Наследие" и ремонт фасадов жилых домов комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников КГИОПа, нуждается в 4,7 миллиардах, здравоохранению не хватает 12 миллиардов рублей. Комитет по социальной политике также подал запрос, поскольку ему нужны деньги на социальное обеспечение и выплаты семьям с детьми от 3 и 7 лет.

Весной 2020 ряд программ был сокращен. Теперь деньги вновь понадобились. В качестве решения депутат предложил «прекратить кормить Западный скоростной диаметр и не строить Восточный».