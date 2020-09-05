Спустя 10 лет задержали причастных к пропаже студента Лосевского

Десять лет длились поиски 18-летнего петербургского студента, который пропал после того, как задел чужую машину. За это время к делу добавили статью о похищении. Наконец, задержаны трое человек.

Сегодня, 5 сентября, оперативные работники уголовного розыска задержали жителя Колпино, а также двух его подельников из Шушар. Они задержаны по делу об убийстве, которое возбудили еще в 2009 году по факту пропажи студента Евгения Лосевского. Мальчик пропал в поселке Детскосельский, когда, проводив девушку, поссорился на улице с тремя мужчинами. Причиной конфликта, стало задетой студентом зеркало их машины.

Мужчины затолкали парня в салон автомобиля и увезли. На допросах в 2009 подозреваемые сказали, что они только напугали мальчика и отпустили. В новых показаниях, которые они дали 4 сентября, появились признательные заявления. Так, первым сознался 40-летний Сергей, сообщив, что студента избили и выбросили в канаву в том же поселке в районе полей. Также он сообщил, что его друзья вернулись на место преступления и закопали парня в неизвестном Сергею месте.

На данный момент заведено дело по статье 126 УК РФ. Трое мужчин задержаны на двое суток, о дальнейшей мере пресечения вопрос пока решается.