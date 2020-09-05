Аналитики сервиса подбора персонала HeadHunter назвали вакансии с высокой зарплатой

Сегодня, 5 сентября, аналитики сервиса подбора персонала HeadHunter сообшили, что доход в 100 000 рублей обещает почти каждая десятая вакансия. Самое большое количество таких вакансий предлагают работатели регионов Крайнего Севера: Чукотки, Якутии, Магаданской области.

Вакансия инженера-эколога угольного портового терминала на Чукотке предлагает 150 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату предлагает и вакансия главного архитектора проекта в Московской области. Зарплату в 125 тысяч рублей предлагает вакансия Технолога деревообрабатывающего производства в Ленинградской области. Вакансии начальника производства в Новосибирске (цех мягкой мебели), digital-маркетолога в Санкт-Петербурге, ведущего зоотехника в Красноярске предлагают оплату труда в диапазоне от 100-300 тысяч рублей.

Участковому геологу в Забайкалье предлагают 120 тысяч рублей, технологу мясопереработки во Владивостоке и технологу сырного цеха в Твери — от 150 тысяч рублей в месяц.

В Ярославле главный инженер и в Иваново заместитель гендиректора могут получать 200 тысяч рублей в месяц,а в Ульяновске директор по маркетингу — 300 тысяч рублей.

Все приведенные предложения по работе были опубликованы с марта по сентябрь 2020года.