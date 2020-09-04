В Петербурге откроется новое пространство с отелем, галереей и кафе

4 сентября стало известно об открытии в Петербурге на Литейном проспекте, 62 пространства «Третье место». Дата полноценного запуска проекта еще не известна, но на месте, во дворе дома, уже работает поп-ап-проект «12» — уличное кафе с устрицами (их выращивают в одной из бухт недалеко от Севастополя) и закусками, оформленное в стиле северных пляжей — с песком и настилами из дерева.

Дизайном занималась студия DA bureau.

Соучредительница «Третьего места» Ольга Звагольская рассказала, что проект планирует собрать на одной территории творческих людей. Архитектура особняка представляет собой смешение классики и современности — здание перестраивалось несколько раз и организаторы планируют все это «объединить и подчеркнуть».

В ближайших планах пространства — проведение ярмарки современного искусства в октябре , новогодняя ярмарка. Также планируется открытие отеля, Галереи Saint-Petersburg Gallery of Modern Art — пространства большого выставочного зала для различных мероприятий.