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Опубликованы материалы судебных решений по делу о тунеядстве Бродского

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© Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

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Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга впервые за 55 лет рассказала о материалах судебных решений по делу о тунеядстве Лаурета Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

Сегодня, в пятницу, 4 сентября, объединенная пресс-служба городских судов Петербурга впервые за 55 лет опубликовала оригиналы судебных решений трех инстанций по делу в отношении поэта Иосифа Бродского. Его судили за тунеядство на основании Указа президиума Верховного совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». За период с 1956-го по 1964 год стаж поэта был 2 года 8 месяцев и в трудовой книжке значилось 13 мест работы. Народные обвинители упрекали Бродского в нежелании трудиться на благо страны и в ведении паразитического образа жизни. На возражение поэта о том, что он пишет стихи, переводит произведения и работает с Гослитиздатом, его спросили: «А кто признал, что вы поэт?». Свидетели защиты поэт Наталья Грудинина, переводчики и профессора филологии Ефим Эткинд и Владимир Адмони говорили о том, что для сочинения и перевода стихов нужен особый талант, но это не помогло.
Бродский был направлен на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в «Пряжку». Позже поэт называл три недели, проведенные там, самыми тяжелыми в своей жизни. По результам экспертизы его признали трудоспособным.

13 марта 1964 года Народный суд Дзержинского района Ленинграда приговорил Иосифа Александровича к высылке на 5 лет в Архангельскую область.

В СИЗО «Кресты», где Иосиф Бродский находился до решения суда, у него случился первый сердечный приступ. После суда его отправили на работы в совхоз «Даниловский» деревни Норинская Архангельской области. Коллеги поэта обращались в ЦК КПСС, Генпрокуратуру, КГБ, Верховный суд с требованием вернуть писателя. Участие в этой кампании принимали, в частности, Ахматова и Лидия Чуйковская.
Ровно 55 лет назад, 4 сентября, Верховный суд отменил архангельскую ссылку: срок высылки снизили до 1 года и 5 месяцев и освободили по отбытому сроку.

Через 7 лет Бродский был вынужден навсегда покинуть страну.

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