Сербия передаст Петербургу семь картин Николая Рериха

Сегодня, в пятницу, 4 сентября, Алла Манилова, заместитель министра культуры, после встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко рассказала, что из Сербии в Петербург будут перевезены полотна живописца Николая Рериха. Взамен братская республика получит страницу Мирославова Евангелия, которая на данный момент хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Министерство культуры решило не забирать работы знаменитого художника в Москву, а передать их Петербургу и Ленинградской области — Изваре и музею-институту Рериха. Известно, что среди картин, которые должны быть переданы до конца 2020 года, будут две «Снегурочки» (эскизы костюмов к опере Римского-Корсакова) и «Деревня Берендея».

Алла Манилова отметила, что губернатор Ленинградской области внес предложение о том, чтобы один из эскизов был передан в музей-усадьбу композитора в Тихвине. В свою очередь Дрозденко отметил, что проводимая в настоящее время реставрация тихвинского музея завершится до конца этого года.