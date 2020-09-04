Появилось видео обыска в управляющей компании в Мурино

Опубликовано оперативное видео следственных действий в управляющей компании Мурино. СОБР провел обыск во Всеволжском районе Ленинградской области.

Было установлено, что сотрудницы управляющей компании собирались присвоить права на управление одним из многоквартирных домов. Схема была следующая: жильцам должны были выставляться счета за коммунальные услуги, но полученные деньги в этом случае не отправлялись бы организациям, а присваивались. В итоге компания собиралась объявить себя банкротом.

Полиция проверяет всех причастных к афере.

В ходе обыска были изъяты образцы почерка, печати различных организаций и документа по финансово-хозяйственной деятельности.