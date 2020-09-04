Задержан водитель внедорожника, сбивший ребенка насмерть во Фрунзенском районе

В Санкт-Петербурге задержан 43-летний водитель внедорожника, сбивший ребенка насмерть. Трагедия произошла в четверг, на проспекте Славы во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Отмечается, что машина не принадлежит задержанному. Автомобиль зарегистрирован на другого мужчину 44 лет.

В четверг около 19:25 водитель внедорожника BMW сбил 13-летнего школьника. Авария произошла вне зоны пешеходного перехода. Мальчик получил телесные повреждения и скончался в машине скорой помощи.