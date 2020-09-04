Роспотребнадзор поделился рекомендациями для правильного выбора сметаны

В Роспотребнадзоре составили рекомендации по выбору наиболее качественной сметаны. По их советам первым делом нужно обратить внимание на срок годности сметаны. Если он превышает один месяц, то покупать такую сметану не стоит. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, эксперты отмечают, что нужно читать состав продукции. Так, там обязательно должны быть только закваска и сливки. Если в составе есть подозрительные добавки, то брать сметану не стоит. Конечно, следует обратить внимание и на упаковку продукта, ведь она должна быть цельной, без дефектов. Это дает гарантию, что упаковка не разгерметизирована, а значит продукция внутри не испорчена. На самой упаковке обязательно должна присутствовать маркировка, а также она должна быть четкой и легко читаться.