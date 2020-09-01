В Ленобласти для двух первоклашек провели отдельную линейку

В Волховском районе Ленинградской области в деревне с Днем знаний поздравили двух первоклассников. Эта школа считается самой маленькой школой региона. Несмотря на это, линейку провели по всем канонам: цветы для учителя, гимн и первый звонок. Об этом сообщает телеканал «ЛенТВ24».

«Мы сохраняем каждую небольшую школу. Особенно — начальные школы», — говорит председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Сергей Тарасов. Также он добавляет, что по окончании 4 класса дети «приезжают в большие школы, где могут получить уже более серьёзное образование».