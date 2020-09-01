Лучшим учителям Петербурга дадут денежную премию

В Санкт-Петербурге педагоги образовательных учреждений, признанные лучшими, будут награждены денежными премиями за свои заслуги. Соответствующее постановление подписал во вторник 1 сентября губернатор города Александр Беглов. Всего будут награждены 30 школьных учителей, отобранных специальной комиссией еще весной. Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга отмечает, что окончательный список учителей, которые получат награду, был создан 18 июня.

Размер каждой денежной премии составит 200 тысяч рублей. Премии будут вручены учителям перед Днем Учителя, который традиционно в России проходит 5 октября.