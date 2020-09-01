Названы опасные для собак растения

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал растения, по-настоящему опасные для собак. По его словам, многие популярные растения, которые держат в доме, представляют для собак угрозу.

Так, собакам нельзя давать грызть ирисы, нарциссы, пионы, лилии, люпины, каллы, тюльпаны, хризантемы, гиацинты, гипсофилу, подснежники, наперстянку и сирень. Опасными также являются примула, цикламен, гортензия и молочай. Они могут привести к ожогам слизистых животных, вызвать язвы в пасти и глотке, аллергию и нарушить работу желудочно-кишечного тракта.

Если все-таки произошло так, что собака добралась до растения, необходимо промыть ей кожу, шерсть и слизистые. Если растение было съедено, животному необходимо оказать первую помощь. Для этого надо вызвать рвоту (взяв для этого 1,5% раствор перекиси водорода или разведенный наполовину 3% раствор), дать обильное питье и абсорбент, а затем немедленно отвести к ветеринару.