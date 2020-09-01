В Петербурге приведут в порядок 32 спортплощадки

Комитет по физической культуре и спорту города планирует отремонтировать и оснастить необходимым оборудованием 32 внутридворовые спортивные площадки Санкт-Петербурга до конца 2020 года. Ремонт пройдет в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни», утвержденного для реализации национального проекта «Демография».

Отремонтированы будут площадки, закрепленные за центрами физической культуры и спорта. Работы будут проводиться администрациями районов, в которых площадки находятся. Профинансированы будут ремонт, закупка и установка оснащения для площадок, а также подготовка проектной документации.