При оплате проезда в автобусах будут выдавать фискальный чек

Во вторник 1 сентября на автобусных маршрутах Санкт-Петербурга, обслуживаемых «Пассажиравтотрансом», начало действовать новое правило. Теперь при оплате проезда помимо билета пассажиры будут получать фискальный чек. В случае оплаты бесконтактной банковской картой чек можно будет получить в личном кабинете.

Пресс-служба «Пассажиравтотранса» сообщает, что этот чек нужен для работников, чья деятельность связана с поездками по городу. Его можно будет предоставить для отчета работодателю, который должен оплатить транспортные расходы сотрудников. На фискальном чеке будут казаны стоимость, дата и время поездки.