Лето было типично петербургское

Три летних месяца нельзя назвать одними из самых тёплых летних сезонов в Санкт-петербурге. Лето 2020 было классическим для Северной столицы. Ведь для прогулок нужно было захватить легкую куртку и не забыть взять зонтик.

Руководитель группы долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева сообщила сегодня, 1 сентября,о том, что прошедшее лето занимает 20-е место среди тёплых сезонов Петербурга.

Самым тёплым был июль, солнце очень грело и в среднем было на 3,5 градуса выше климатической нормы. На протяжении десяти июньских дней столбик термометра перебирался за +27, а 17 и 18 июня побились рекорды теплоты, державшиеся с 1905 года. Дожди этим летом шли реже, чем обычно, однако гораздо интенсивнее. Так, самой мокрой выдалась середина июля и 13 дней августа. Всё же конец лета выдался на градус теплее, чем обычно .