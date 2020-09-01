Петербуржцы готовы накопить на высшее образование чуть меньше миллиона

Сбербанк собрал данные, согласно которым практически треть жителей Северной столицы планируют накопить средства на высшее образование за счет накоплений. Образование этими накоплениями могут оплатить как себе, так и детям. В среднем петербуржцы готовы накопить 719,5 тысячи рублей на высшее образование. Эти цифры гораздо выше, чем по России, где средние накопления равны 470 тысячам рублей, сообщает Сбербанк.

Известно, что в год жители Петербурга готовы тратить в среднем 168, 6 тысяч рублей на высшее образование, больше них готовы тратить только жители Москвы — 188,2 тысячи рублей.