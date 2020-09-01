В новой школе в Мурино состоялся открытый урок, который провели Беглов и Дрозденко

Сегодня 1 сентября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетили Муринскую общеобразовательную школу № 4. Для этой новой школы День знаний совпал с днём официального открытия. Главы регионов посетили торжественную линейку, осмотрели школу и даже провели открытый урок.

Отдельно отметим, что Дрозденко поздравил учителей, родителей и детей с открытием новой школы, в которой есть профильный кадетский класс Следственного комитета. После поздравления с началом учебного года директору вручили ключи от школы, а главы региона осмотрели здание школы и провели открытый «Урок Победы» для тех, кто учится в десятом кадетском классе.

Александр Беглов поздравил с 1 сентября первоклашек, а затем проверил актовый и спортивный залы. Во время открытого урока губернатор Северной столицы рассказал историю своей семьи. Например, рассказал о том, что его мама получила две похоронки, а отец выжил. Всего из рода Бегловых с фронта не вернулось 22 человека.