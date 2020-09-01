К новому учебному году в Петербурге выделят более миллиарда рублей на горячее питание

Смольный и Минпросвещения РФ заключили договор о субсидиях на бесплатное горячее питание для школьников начальных классов.Для реализации намеченной цели планируется выделить 1,17 млрд рублей. Известно, что 737 млн рублей выделят из городского бюджета, а 433 млн рублей — из федерального. Об этом сообщает спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В 2020 году в Северной столице будет работать 687 школ, из которых 633 имеют начальные классы. Таким образом, бесплатным горячим питанием обеспечат 235 тыс. учеников.