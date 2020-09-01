Петербургский жилищный фонд готов к зиме

В понедельник, 31 августа, Виктор Борщев, глава Жилищного комитета Петербурга, заявил на пресс-конференции о полной подготовке жилых зданий в городе к зиме. Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции подготовительная кампания закончилась к началу осени, а не к 15 сентября. По словам эксперта 23 661 домов, из которых 350 — общежития, готовы к приему тепла и эксплуатации в зимний период.

Для борьбы с наледью в Северной столице реализуется пилотный проект по устройству подогрева кровель путём применения греющего кабеля. По плану, на «холодный чердак» должны перевести 1331 кровлю, по 900 адресам работы уже завершились. Больше всего крыш по данной технологии обустроили в Калининском, Приморском и Московском районах города.

Борщев сообщил, что в 45 многоквартирных домах и в 20 домах работы полностью завершены, в других должны быть завершены до 1 октября 2020 года. Глава Жилищного комитета уточнил, что пока данная программа реализуется только в тех зданиях, где делают капитальный ремонт. В год планируется проводить такие работы по 500 кровлям.